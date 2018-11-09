Фото Цеповяза с крабами силовикам передала его бывшая жена

КРАСНОДАР, 9 ноя — РИА Новости. Бывшая жена Вячеслава Цеповяза направляла в правоохранительные органы фотографии с ним из колонии, среди которых могут быть и скандальные снимки обедов, заявил РИА Новости в пятницу адвокат Эдуард Чургулия, представляющий интересы экс-супруги Цеповяза.
Адвокат Цеповяза Роман Боков впоследствии заявил, что он и его подзащитный считают появившиеся в СМИ снимки "красивой жизни" информационной атакой со стороны бывшей супруги осужденного – Натальи Стришней (Цеповяз).
"В одной из жалоб, да, она приобщала эти документы, она говорила, что она приобщала фотографии, отправляла их, это да", — сказал Чургулия.
По его словам, видимо, это были именно те фотографии, которые впоследствии попали в прессу: "Наверное, видимо, да".
Ранее Чургулия рассказал РИА Новости, что Цеповяз исками к бывшей супруге и ее фирме блокирует работу ее хозяйства, где работают более 350 человек. Общая сумма исков превышает 600 миллионов рублей.
С началом скандала из-за привилегированных условий содержания бандита Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками колонии, а в УФСИН заявили, что самого Цеповяза поместили в ШИЗО за "нарушение распорядка дня".