Суд отложил рассмотрение исков к "Яндексу" о блокировке контента

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд отложил на 6 декабря рассмотрение иска телеканала "2×2" к "Яндексу" о блокировке пиратского контента, судебное заседание по иску ТНТ также перенесено на 6 декабря, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Отложить судебное заседание на 6 декабря в 10:00", — сказала судья Наталья Севастьянова, удовлетворив тем самым ходатайство "2х2", которое отказалось от своего ранее заявленного требования об объединении своё иска с подобным иском телеканала ТНТ.

Представители поисковой системы возражали против объединения исков, поскольку, по их мнению, это приведет к затягиванию рассмотрения дела, ведь "стадии процесса разные, разные скриншоты, разные ходатайства".

Судья Жанна Сибул также перенесла судебное заседание по иску ТНТ на 6 декабря. Стороны просили отложить процесс в связи "с заключённым меморандумом".

Просьба представителей телеканала "2х2" отложить заседание вызвана тем, что сейчас между компаниями идёт обсуждение возможного мирового соглашения.

По мнению истцов, "Яндекс" намеренно создает технические условия для просмотра пиратского контента, при этом транслируется даже видео с заблокированных сайтов.

Ранее четыре телекомпании, входящие в "Газпром-медиа", подали в Мосгорсуд иски о полной блокировке в "Яндексе" пиратских копий ряда сериалов. После того, как над всем сервисом "Яндекс.Видео" нависла угроза блокировки, поисковик решил удалить из поиска все ссылки на страницы со спорным контентом. При этом пользователи потеряли возможность отыскать и легальные сайты, поскольку поисковик не в состоянии отличить их от пиратских.

"Яндекс" настаивал на том, что предъявленные ему требования суда о блокировке ссылок на сериалы телеканалов "Газпром-медиа" неисполнимы: поисковая система не размещает контент в сети и, следовательно, не может его удалить, заявляли РИА Новости в пресс-службе интернет-компании. Там отметили, что требования "Газпром-медиа" привели к тому, что "среди удаленных ссылок могли оказаться и ссылки на ресурсы, где легальный контент размещен самим правообладателем".

ТНТ отстаивает в суде авторские права на сериал "Домашний арест", ТВ3 — "Мистические истории", "2×2" — "Осторожно, земляне", телеканал "Супер" (Парнас-медиа) — спортивный сериал "Вне игры".

Иск ТВ3 и "Супер" планируется рассмотреть 5 декабря.

На прошлой неделе, 1 ноября Яндекс, Mail.ru, Rambler, Кинопоиск и правообладатели — ведущие медиахолдинги страны — заключили меморандум о сотрудничестве в борьбе с распространением пиратского контента. Суть документа сводится к досудебным разрешениям споров правообладателей и поисковиков, в частности, удаления ссылок на пиратский контент во внесудебном порядке.