Следователи допросили Цеповяза после появления скандальных фото из колонии

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 ноя — РИА Новости. Следственный комитет допросил Вячеслава Цеповяза, отбывающего наказание по делу о массовом убийстве в станице Кущевская, как свидетеля по уголовному делу против сотрудников колонии. Об этом РИА Новости рассказал адвокат заключенного Эльбрус Муртазов.

Цеповяз отбывает наказание в Амурской области. Ранее в СМИ появились фотографии, на которых заключенный позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него продукты явно не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра. После публикации снимков СК организовал проверку, которая выявила грубые нарушения закона: сотрудники колонии создали для Цеповяза особые условия содержания.

Против них возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.

Цеповяза поместили в ШИЗО за нарушение распорядка дня.