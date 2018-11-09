Следователи допросили Цеповяза после появления скандальных фото из колонии

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 ноя — РИА Новости. Следственный комитет допросил Вячеслава Цеповяза, отбывающего наказание по делу о массовом убийстве в станице Кущевская, как свидетеля по уголовному делу против сотрудников колонии. Об этом РИА Новости рассказал адвокат заключенного Эльбрус Муртазов.выявила грубые нарушения закона: сотрудники колонии создали для Цеповяза особые условия содержания.
Против них возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.
Цеповяза поместили в ШИЗО за нарушение распорядка дня.
Дело банды Цапка
Самого Цапка приговорили к пожизненному заключению, но он скончался от болезни в июле 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.