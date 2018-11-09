Суд назначил наказание зачинщику беспорядков в пермской колонии

ПЕРМЬ, 9 ноя — РИА Новости. Чусовской городской суд признал виновным осужденного, отбывающего наказание в пермской колонии №37, в дезорганизации деятельности исправительного учреждения, и назначил ему наказание в виде одного года пяти месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, сообщается на сайте следственного управления СК России по Пермскому краю.

Следствием и судом было установлено, что в ночное время 18 августа 2018 года в спальном помещении отряда ИК-37 ГУФСИН России по Пермскому краю, расположенной на территории Чусовского района, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, 30-летний осужденный предпринял попытку организации массовых беспорядков. Для этого он напал на другого осужденного. Поводом для конфликта с сокамерником стала месть за оказанное им содействие администрации исправительной колонии.

Зачинщика драки поддержали еще четверо заключенных. После задержания инициатора беспорядков он демонстративно причинил себе порезы предплечья. Заключенный был доставлен в дежурную часть. Остальных осужденных поместили в ШИЗО, где один из них также причинил себе увечья. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

По факту беспорядков было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 321 УК РФ ("Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества"). После прокурорской проверки начальнику ГУФСИН России по Пермскому краю было внесено представление.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде одного года пяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

По данным СК, приговор в законную силу не вступил.