БАРНАУЛ, 9 ноя — РИА Новости. Суд Алтайского края рассмотрит дело медработника одной из детских больниц региона, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности ребенку-инвалиду, сообщили в пятницу в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.

По данным ведомства, летом 2018 года в отделение реанимации одной из детских больниц региона привезли ребенка-инвалида в возрасте один год и девять месяцев.

"Медработник нарушил технику и методику по проведению гигиенических мероприятий, вследствие чего ребенок получил ожоги 1-2 степени на 20% тела. У ребенка развилась серьезная ожоговая болезнь", — говорится в сообщении.

По факту случившегося было возбужденно уголовное дело по части 2 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, которое было совершено вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Санкция предусматривает до четырех лет лишения свободы.

"Следствие собрало достаточно доказательств виновности сотрудника медучреждения, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд", — резюмирует ведомство.