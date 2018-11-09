В Ингушетии неизвестные ранили трех местных жителей

НАЛЬЧИК, 9 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции Ингушетии разыскивают неизвестных, которые нанесли огнестрельные ранения трем жителям республики, сообщает региональное МВД.

"Днем в четверг 8 ноября в Ингушскую республиканскую клиническую больницу с огнестрельными ранениями обратились 31-летний и 36-летний жители селения Экажево, а также 27-летний житель селения Сурхахи Назрановского района. После оказания первой помощи указанные лица скрылись из больницы до приезда полицейских", — говорится в сообщении.

Однако, по данным МВД, вечером в четверг двое раненых вновь обратились в медицинское учреждение и были госпитализированы.

"В ходе проведенных мероприятий следственно-оперативной группой было установлено, что ранения мужчинам были причинены неустановленными лицами в офисе строительной фирмы, расположенной в Магасе", — уточняет министерство.

Отмечается, что сотрудниками полиции осуществляется поиск лиц, причинивших огнестрельные ранения потерпевшим.