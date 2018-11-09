В Петрозаводске женщина умерла после ДТП с КамАЗом, врезавшимся в пешеходов

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 ноя — РИА Новости. Один человек скончался в больнице, после того как КамАЗ врезался в группу пешеходов в Петрозаводске, сообщает в пятницу городская дежурно-диспетчерская служба.

В четверг днем КамАЗ врезался в пешеходов, которые переходили дорогу на улице Ключевой на разрешающий сигнал светофора. Одна женщина была госпитализирована.

"Пешеход 1964 года рождения была доставлена в БСМП (больницу скорой медицинской помощи). Женщина умерла", — говорится в сообщении.

Всего дорогу на перекрестке улиц Ключевой и Нойбранденбургской переходили более 10 человек, когда в них врезался грузовик. После столкновения КамАЗ еще несколько метров двигался по трассе, прежде чем остановился.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.