МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Следователи задержали предполагаемого убийцу бизнесмена из Новокузнецка, застреленного в подъезде жилого дома, им оказался его сводный брат, сообщается на канале СК РФ в Twitter.

Ранее сообщалось, что следователи выясняют обстоятельства убийства 40-летнего жителя Новокузнецка, которого утром в среду нашли застреленным в подъезде жилого дома.

"Подозреваемый в расстреле бизнесмена в подъезде дома задержан в Новокузнецке. Им оказался 27-летний сводный брат убитого, формально числившийся директором фирмы, которая принадлежала потерпевшему", — говорится в сообщении.

Как сообщили в СК, мужчина рассказал, что присвоил себе часть прибыли и боялся, что брат узнает об этом, поэтому решил его убить. Приехав на место преступления, он также пытался убедить следователей, что убийство могла заказать бывшая жена брата.

Добавляется, что пистолет обнаружен на заснеженной поверхности водоема.