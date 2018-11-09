СК проверит законность вылова косаток, которых держат в бухте в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту сообщений в СМИ о незаконном содержании косаток и белух в бухте Средняя в Приморье, сообщает региональное СУСК РФ.

"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организована доследственная проверка по опубликованным в СМИ сообщениям о незаконном содержании косаток и белух в бухте Средняя в городе Находке Приморского края. Следователями совместно со специалистами будут проверены законность вылова морских млекопитающих и соблюдение условий их содержания в неволе", — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Greenpeace России РИА Новости сообщили, что незаконная продажа в Китай 13 краснокнижных косаток готовится в РФ, за последние пять лет туда уже было вывезено 15 этих морских млекопитающих. В

Росприроднадзоре, выдающем разрешения на вывоз за границу редких животных, заявили, что изучают проблему вместе с Погранслужбой ФСБ.

Во Владивостокской природоохранной прокуратуре ранее сообщили, что начали проверку условий и целей содержания в бухте Средняя в Приморье краснокнижных косаток и белух. По данным прокуратуры, там в вольерах находятся 11 косаток и несколько десятков белух.