СК проверит законность вылова косаток, которых держат в бухте в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту сообщений в СМИ о незаконном содержании косаток и белух в бухте Средняя в Приморье, сообщает региональное СУСК РФ.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее в Greenpeace России РИА Новости сообщили, что незаконная продажа в Китай 13 краснокнижных косаток готовится в РФ, за последние пять лет туда уже было вывезено 15 этих морских млекопитающих. В
Во Владивостокской природоохранной прокуратуре ранее сообщили, что начали проверку условий и целей содержания в бухте Средняя в Приморье краснокнижных косаток и белух. По данным прокуратуры, там в вольерах находятся 11 косаток и несколько десятков белух.