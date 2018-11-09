В Петербурге осудили организатора тренингов, где двое покончили с собой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Суд в Петербурге приговорил к году условно Ольгу Маркелову, создательницу ликвидированной АНО "Зеора", после тренингов в которой покончили с собой два человека, сообщила РИА Новости в пятницу руководитель объединенной пресс-служба городских судов (ОПС) Дарья Лебедева.

Ранее сообщалось, что в прошлом октябре руководители АНО "Зеора" Ольга и Виктор Маркеловы были помещены под домашний арест. СМИ сообщали, что в 2014 году после прохождения психологического тренинга в этой организации покончила с собой 30-летняя женщина. Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан). В марте адвокат Андрей Макаркин сообщал, что Маркелов сбежал из-под домашнего ареста, дело его супруги было выделено в отдельное производство.

"Фрунзенский районный суд Петербурга приговорил Ольгу Маркелову к одному году заключения условно. Приговор был вынесен 23 октября и 7 ноября вступил в законную силу", — сказала Лебедева.

Ранее городское управление СК сообщало, что Маркелова в ходе следствия полностью признала свою вину, заявила о рассмотрении дела в особом порядке. Суд в рамках предварительного слушания 28 августа вынес постановление о возврате дела Маркеловой прокурору, поскольку обвинительное заключение было составлено с нарушением требований уголовно-процессуального кодекса РФ. ОПС сообщала, что стороны против возврата дела возражали.

Дело "Зеоры"

По версии следствия, Маркелова и ее супруг создали и руководили общественным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами. В апреле 2012 года Маркеловы создали НКО "Зеора", в рамках которой проводили тренинги личностного роста по системе "Лайфспринг" одноименной созданной в США организации.

Городское управление СК сообщало, что в тренингах этой системы присутствуют признаки осуществления психологического воздействия на человека, способного нанести вред здоровью. Двое участников тренингов, проводимых под руководством супруга обвиняемой, покончили жизнь самоубийством, отмечало ведомство.

Управление СК сообщало, что согласно судебно-медицинскому заключению, "платные тренинги личностного роста по адаптированной для России системе "Лайфспринг", проводимые организаторами "Зеоры", способны нанести вред здоровью человека, о чем свидетельствуют литературные данные, согласно которым индоктринация и методики контроля сознания, применяемые в деструктивных организациях, чреваты тяжелыми психическими расстройствами и потенциально опасны".

Уголовное дело в отношении Маркелова после его бегства из России было выделено в отдельное производство, сам он объявлен в международный розыск и заочно арестован по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан) и пунктом "а" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ликвидация НКО

Невский районный суд 29 ноября 2017 года удовлетворил иск управления Минюста РФ по Санкт-Петербургу о ликвидации социально ориентированной автономной некоммерческой организации "Зеора" и исключении сведений о ней из Единого государственного реестра юридических лиц.

Как сообщала РИА Новости руководитель ОПС Дарья Лебедева, по мнению Минюста, руководство "Зеоры" допустило нарушение исполнения требований учредительных документов организации. Кроме того, по словам Лебедевой, Минюстом было установлено, что характер деятельности организации не соответствует ее наименованию как социально ориентированной. Минюст также указал, что "Зеора" неоднократно нарушала требования о предоставлении отчетов о деятельности организации и не выполняла требования проверяющего органа, в связи с чем впоследствии была привлечена к административной ответственности в виде штрафа, который так и не был уплачен.