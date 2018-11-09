На Урале суд оштрафовал хозяйку "резиновой" квартиры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Суд в городе Березовском приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей местную жительницу Эльвиру Козлову, которая фиктивно поставила на учет 468 иностранцев, сообщает в пятницу прокуратура Свердловской области.

"В ходе судебного следствия установлено, что в период с июня 2017 года по февраль 2018 года, то есть в течение 8 месяцев, Козлова совершила фиктивную постановку на регистрационный учет по месту пребывания 468 граждан среднеазиатских республик", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мигрантов женщина регистрировала по трем адресам: в двух квартирах в Березовском она оформила 293 иностранца, в садовом домике в поселке Монетный – 175 иностранцев. При этом мигранты по адресам пребывания не проживали: садовый участок и подходы к нему были завалены снегом, который в течение зимы не убирали, а квартиры использовались женщиной для собственных нужд, добавили в прокуратуре.

"Козлова вину в совершении преступления не признала. Мировой судья судебного участка №1 Березовского судебного района назначил Эльвире Козловой наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей", – уточнили в ведомстве.