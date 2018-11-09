В Симферополе выпишут из больницы троих пострадавших в керченском колледже

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости. Трое пострадавших в керченском политехническом колледже во время взрывов и стрельбы 17 октября, ранее госпитализированные в республиканскую детскую клиническую больницу (РДКБ) в Симферополе, будут выписаны в пятницу, сообщили РИА Новости в лечебном учреждении.

На утро пятницы из 26 изначально госпитализированных в крымские больницы на лечении остаются шесть пострадавших: трое в РДКБ в Симферополе, один – в больнице № 6 в Симферополе и двое – в Керченской городской больнице.

"Все трое сегодня будут выписаны", — сообщили в республиканской детской клинической больнице.

Власти Крыма сообщили, что на прошлой неделе завершили выплаты из республиканского бюджета по 500 тысяч рублей пострадавшим от взрыва в Керченском политехническом колледже, всего выплачено 26 миллионов рублей, продолжаются выплаты пострадавшим из федерального бюджета.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.