Подозреваемый в убийстве москвички и ее сына сознался в преступлении

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Задержанный по подозрению в убийстве женщины и ее сына на севере Москвы признался в преступлении, следует из видео допроса, опубликованного на канале Следственного комитета в YouTube.

"Да, вину признаю", — говорит мужчина на видео.

На вопрос, раскаивается ли он в том, что совершил, задержанный после некоторого молчания ответил: "За мальчика очень как-то некрасиво [вышло]… Да, сознаюсь".

По его словам, он готов оказать всевозможное содействие следствию. "Вопросы можете задавать, отвечу", — сказал мужчина.

Тела женщины и ее сына-подростка нашли вечером 7 ноября в квартире на улице Софьи Ковалевской. Следователи возбудили дело об убийстве. Вскоре удалось задержать подозреваемого — уже судимого за тяжкие преступления уроженца Москвы.