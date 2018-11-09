В Самаре против трех полицейских завели дела о взятке

САМАРА, 9 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовные дела о взятке и посредничестве во взяточничестве в отношении трёх полицейских, задержанных ранее сотрудниками ФСБ в Самаре, сообщила в пятницу пресс-служба СУСК РФ по региону.

Ранее представитель УФСБ по Самарской области сообщил РИА Новости о задержании в четверг в Самаре четверых сотрудников уголовного розыска при получении взятки в размере 600 тысяч рублей. По уточненным данным СУСК, задержаны трое полицейских. По версии следствия, 4 ноября 2018 года двое из них в одной из квартир в микрорайоне Крутые ключи в Самаре получили через посредника 50 тысяч рублей. По данным СУСК, 8 ноября полицейские в ТЦ "Управа" в Самаре получили от того же посредника еще 550 тысяч рублей. Деньги, по информации следователей, передавались за бездействие полицейских от подозреваемого в преступлении, возбужденном по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью человеку).

"Возбуждено уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного группы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности и старшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию оперативных зон отдела уголовного розыска ОП № 8 (Красноглинский район) УМВД России по Самаре, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере)", — говорится в сообщении.

По данным СУСК, в отношении посредника — оперуполномоченного отделения по предупреждению и раскрытию квалифицированных мошенничеств оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по Самаре возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве.

В настоящее время решается вопрос об избрании всем троим меры пресечения.