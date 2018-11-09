МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В домах чиновников Минсоцполитики Красноярского края обнаружили технику, которая покупалась на деньги для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает СК.

Ранее по подозрению в хищении средств силовики задержали бывшего первого замминистра социальной политики края Наталью Колягину, экс-начальника отдела по делам ветеранов Ольгу Гилеву и двух ее родственника.

По версии следствия, сотрудники ведомства должны были купить подарки ветеранам, однако потратили выделенные деньги на бытовую технику для личного пользования. При этом госзакупки на сумму более двух миллионов рублей были заключены через компанию, принадлежащую деверю одной из чиновниц.

СК возбудил уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере" — подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.