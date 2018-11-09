В Балашихе потушили пожар в цехе по производству пластмассы

Пожар в цехе по производству пластмассы в подмосковной Балашихе. 9 ноября 2018

Пожар в цехе по производству пластмассы в подмосковной Балашихе. 9 ноября 2018

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Пожар в цехе по производству пластмассы в подмосковной Балашихе ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Ранее сообщалось о возгорании кровли двухэтажного кирпичного цеха по производству пластмассы в подмосковной Балашихе.

"Открытое горение ликвидировано", — сказал собеседник агентства.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС по Московской области, ликвидация открытого горения была объявлена в 08.38. Продолжается проливка сгоревших конструкций.