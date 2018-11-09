ХАБАРОВСК, 9 ноя — РИА Новости. Хабаровские следователи возбудили уголовное дело по факту размещения коллекторами в интернете порноколлажей с несовершеннолетней дочерью должника, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю.

По данным СК, житель Хабаровска взял кредит в микрофинансовой организации. Когда он вовремя не вернул деньги, то неизвестные лица стали угрожать ему расправой, а также разместили в социальных сетях фотоколлажи непристойного характера с участием членов его семьи.

"По факту противоправных действий со стороны неизвестных лиц возбуждено уголовное дело по статье "изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетней". Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрошен потерпевший мужчина и члены его семьи", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проведены обыски в микрофинансовой организации, где мужчина брал кредит. Изъята компьютерная техника, предметы и документы, имеющие значение для следствия. Устанавливается местонахождение злоумышленников и принимаются меры к их задержанию. Расследованием преступления занимаются наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты краевого следственного управления, сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.

"Следственные органы дадут максимально полную оценку их действий, в том числе проверят на причастность к совершению иных преступлений", — сообщает следственное управление.