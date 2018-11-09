В субботу на Сахалин обрушится новый циклон

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 ноя — РИА Новости. Очередной циклон вызовет сильный дождь и ветер ночью и утром 10 ноября на большей части Сахалина, сообщает в пятницу региональный главк МЧС России.

"По информации Сахалинского управления Росгидромета, ночью и утром 10 ноября на территории Поронайского, Углегорского, Макаровского, Томаринского, Невельского, Долинского, Анивского, Корсаковского, Холмского районов и Южно-Сахалинска ожидается сильный, местами очень сильный дождь. Порывы ветра могут достигнуть 22 метров в секунду", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, днём 10 ноября на реках юга Сахалина ожидается подъём уровня воды на 0,5-1,5 метра. Циклон продолжит свое воздействие и в воскресенье в Охинском, Ногликском, Смирныховском и Поронайском районах. В этих районах синоптики прогнозируют сильные осадки, налипание мокрого снега и ветер до 20 метров в секунду.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУМЧС России по Сахалинской области.