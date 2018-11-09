В Крыму задержали мошенника, выдававшего себя за сотрудника ФСБ

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Мужчина, предлагавший за денежное вознаграждение устроить желающих на службу в органы безопасности, задержан в Крыму, по предварительной оценке, обманным путем он получил около одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ.

В отношении 34-летнего евпаторийца возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в крупном размере.

"Представляясь действующим сотрудником федеральных органов безопасности, мужчина получал от граждан денежные средства за фиктивное содействие в оформлении на военную службу по контракту в органы ФСБ России", — говорится в сообщении.

Правоохранители полагают, что псевдосотрудник спецслужб распространял заведомо ложные сведения о том, что может влиять на процесс трудоустройства в органы ФСБ и что услуги эти не бесплатны. После получения крупной суммы денег от потенциальных кандидатов мошенник исчезал, либо сообщал о возникших непредвиденных трудностях. Во всех случаях "сбоев в программе" предприимчивый молодой человек объяснял обманутым гражданам, что деньги "уже переданы высокопоставленному адресату". Данная мошенническая деятельность подтверждена и задокументирована.

"По версии следствия, от преступных действий торговца должностями пострадало не менее девяти граждан. Только по предварительной оценке, обманным путем мужчина получил около одного миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Мужчина раскаялся в содеянном. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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