В Балашихе горит кровля цеха по производству пластмассы

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Кровля цеха по производству пластмассы горит в подмосковной Балашихе на площади 500 "квадратов", сообщила пресс-служба подмосковного ГУ МЧС.

"В 06.50 09.11.2018 в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по МО поступило сообщение о пожаре по адресу: городской округ Балашиха, улица Саввинская, дом 12… По прибытию первого пожарного подразделения установлено, что происходит горение кровли внутри цеха на площади 500 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, возгорание произошло в двухэтажном кирпичном цехе с металлической кровлей по производству пластмассы. Пожару присвоен второй ранг.

Отмечается, что угрозы распространения пожара на другие здания нет. В тушении участвуют 41 человек и 12 единиц техники.