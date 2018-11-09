Пожар на складе автотехники в Комсомольске-на-Амуре потушен

ХАБАРОВСК, 9 ноя — РИА Новости. Пожар на складе автомобильной техники, где находились семь автомобилей и два баллона с газом, потушен в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, сообщает региональный главк МЧС.

Ранее сообщалось, что пожар в здании одноэтажного склада на площади 700 квадратных метров произошел утром в пятницу. Согласно информации МЧС, там находились семь единиц различных транспортных средств, в том числе два бензовоза, катер, а также два баллона – один с пропаном, другой с кислородом. Погибших и пострадавших нет.

"В 12.00 (5.00 мск) пятницы подразделения пожарной охраны полностью ликвидировали пожар на складе автомобильной техники на территории бывшего завода подъемно-технического оборудования на Северном шоссе в Комсомольске-на-Амуре. По уточненным данным, его площадь составила 550 квадратных метров. В настоящее время ведётся разбор конструкций", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при тушении огня в здании обрушилась кровля.

Распространение огня на значительную площадь связано с поздним обнаружением возгорания. Всего для ликвидации пожара были задействованы 32 человека и 12 единиц техники. Причины возгорания и виновного установит Госпожнадзор МЧС России.