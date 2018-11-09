Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор вору в законе Шакро Молодому

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу рассмотрит жалобу на приговор криминальному авторитету Захарию Калашову (Шакро Молодому), который осужден почти на десять лет колонии, сообщили РИА Новости в суде.

Судебное заседание назначено на 11.30.

По делу уже было проведено три судебных слушания. Предполагается, что 9 ноября суд проведет прения сторон, после чего вынесет решение по апелляционным жалобам адвокатов.

Никулинский суд Москвы в конце марта приговорил Калашова к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима, его ближайший соратник Андрей Кочуйков (Итальянец) отправлен в колонию на восемь лет и десять месяцев, остальным фигурантам назначены сроки от семи до девяти лет колонии. Вместе с Калашовым и Кочуйковым по делу проходят 12 человек.

Калашов, Кочуйков и множество других представителей криминального мира и силовиков стали фигурантами одного из самых громких процессов о коррупции в России. Суть предъявленных обвинений, по ряду которых уже вынесены приговоры, в том, что высокопоставленные офицеры Следственного комитета России за взятку согласились смягчить обвинения и выпустить из-под стражи Кочуйкова, арестованного после перестрелки у одного из московских ресторанов.