МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Мосгорсуд рассмотрит ходатайство телеканала "2×2" об объединении иска с аналогичным иском телеканала ТНТ о полной блокировке ссылок на пиратские копии сериала "Домашний арест" в поисковике "Яндекс", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Телеканал "2×2" ходатайствовал о соединении дел по своему иску и иску ТНТ к "Яндексу", в связи с этим будет решен вопрос о возможности объединения этих исков", — сказала агентству пресс-секретарь суда.

Материалы переданы судье Наталье Севастьяновой, заседание назначено на 10.00.

По словам истцов, "Яндекс" намеренно создает технические условия для просмотра пиратского контента, при этом транслируется даже видео с заблокированных сайтов.

Ранее четыре телекомпании, входящие в "Газпром-медиа", подали в Мосгорсуд иски о полной блокировке в "Яндексе" пиратских копий ряда сериалов. После того, как над всем сервисом "Яндекс.Видео" нависла угроза блокировки, поисковик решил удалить из поиска все ссылки на страницы со спорным контентом. При этом пользователи потеряли возможность отыскать и легальные сайты, поскольку поисковик не в состоянии отличить их от пиратских.

ТНТ отстаивает в суде авторские права на сериал "Домашний арест", ТВ3 — "Мистические истории", "2х2" — "Осторожно, земляне", телеканал "Супер" (Парнас-медиа) — спортивный сериал "Вне игры".

Иск ТВ3 и "Супер" планируется рассмотреть 5 декабря.