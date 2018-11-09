МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Мосгорсуд рассмотрит ходатайство телеканала "2×2" об объединении иска с аналогичным иском телеканала ТНТ о полной блокировке ссылок на пиратские копии сериала "Домашний арест" в поисковике "Яндекс", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Телеканал "2×2" ходатайствовал о соединении дел по своему иску и иску ТНТ к "Яндексу", в связи с этим будет решен вопрос о возможности объединения этих исков", — сказала агентству пресс-секретарь суда.
Материалы переданы судье Наталье Севастьяновой, заседание назначено на 10.00.
По словам истцов, "Яндекс" намеренно создает технические условия для просмотра пиратского контента, при этом транслируется даже видео с заблокированных сайтов.
ТНТ отстаивает в суде авторские права на сериал "Домашний арест", ТВ3 — "Мистические истории", "2х2" — "Осторожно, земляне", телеканал "Супер" (Парнас-медиа) — спортивный сериал "Вне игры".
Иск ТВ3 и "Супер" планируется рассмотреть 5 декабря.