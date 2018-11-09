Суд решит вопрос об отводе сотрудника Минкультуры в деле "Седьмой студии"

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Мещанский суд Москвы в пятницу решит вопрос об отводе одного из двух представителей министерства культуры в деле о хищениях в "Седьмой студии", сообщили РИА Новости в суде.

На отводе адвоката Александра Лебедева настаивала сторона защиты. Как указала адвокат экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского Ксения Карпинская, ранее он представлял интересы сотрудников министерства, которые являются свидетелями обвинения по делу.

В связи с необходимостью изучить показания этих свидетелей суд объявил перерыв до пятницы. После решения вопроса о представителе потерпевшего суд, как ожидается, продолжит допрос режиссера Кирилла Серебренникова, он продолжит отвечать на вопросы адвокатов, затем очередь перейдет к прокурорам, представителю потерпевших и судье.

По версии следствия, Серебренников, Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах некоммерческой организации "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". Малобродский находится под подпиской о невыезде, остальные подсудимые — под домашним арестом.

Все фигуранты, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, вину не признают. Дело в отношении Масляевой выделено в отдельное судебное производство. Она заключила досудебное соглашение со следствием и дала показания против бывших коллег.