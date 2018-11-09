Суд решит вопрос об отводе сотрудника Минкультуры в деле "Седьмой студии"

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Мещанский суд Москвы в пятницу решит вопрос об отводе одного из двух представителей министерства культуры в деле о хищениях в "Седьмой студии", сообщили РИА Новости в суде.
В связи с необходимостью изучить показания этих свидетелей суд объявил перерыв до пятницы. После решения вопроса о представителе потерпевшего суд, как ожидается, продолжит допрос режиссера Кирилла Серебренникова, он продолжит отвечать на вопросы адвокатов, затем очередь перейдет к прокурорам, представителю потерпевших и судье.
Все фигуранты, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, вину не признают. Дело в отношении Масляевой выделено в отдельное судебное производство. Она заключила досудебное соглашение со следствием и дала показания против бывших коллег.