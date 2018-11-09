Во Владивостоке восстановили прерванное из-за циклона движение трамваев

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя — РИА Новости. Специалисты восстановили движение трамваев во Владивостоке, прерванное утром в пятницу из-за ливневого циклона, который привел к подтоплениям в городе, сообщает мэрия.

В пятницу во Владивостоке начался ливень, который подтопил дороги и дворы, образовались пробки. Мэрия сообщала о том, что приостановлена работа трамваев. Также во Владивостоке до 14.00 (07.00 мск) отменили морские прибрежные перевозки. На море действует штормовое предупреждение. Порывов на электрических сетях не зафиксировано.

"Во Владивостоке возобновили движение трамваев, приостановленное утром по причине подтоплений. Как сообщили в ОАО "Электрический транспорт", специалисты предприятия продолжают следить за дорожной обстановкой и прочищают, где это возможно, трамвайные пути от мусора, чтобы вода могла уходить в ливневые колодцы", — говорится в сообщении.

По словам директора ОАО "Электрический транспорт" Лилии Козловой, сейчас все вышедшие утром трамваи находятся на маршруте. Автобусы, троллейбусы и фуникулер работают по графику.

Ранее в Приморье объявили штормовое предупреждение. По информации Примгидромета, 9 и 10 ноября во Владивостоке ожидается дождь со снегом, сильный ветер, гололед. На большей части края прогнозируются ливни, дожди со снегом, местами очень сильные. В отдельных районах Приморья ожидается гроза, гололед. Порывы ветра на побережье могут достигать 25-28 м/с.