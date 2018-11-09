Во Владивостоке восстановили прерванное из-за циклона движение трамваев

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя — РИА Новости. Специалисты восстановили движение трамваев во Владивостоке, прерванное утром в пятницу из-за ливневого циклона, который привел к подтоплениям в городе, сообщает мэрия.
"Во Владивостоке возобновили движение трамваев, приостановленное утром по причине подтоплений. Как сообщили в ОАО "Электрический транспорт", специалисты предприятия продолжают следить за дорожной обстановкой и прочищают, где это возможно, трамвайные пути от мусора, чтобы вода могла уходить в ливневые колодцы", — говорится в сообщении.
Ранее в Приморье объявили штормовое предупреждение. По информации Примгидромета, 9 и 10 ноября во Владивостоке ожидается дождь со снегом, сильный ветер, гололед. На большей части края прогнозируются ливни, дожди со снегом, местами очень сильные. В отдельных районах Приморья ожидается гроза, гололед. Порывы ветра на побережье могут достигать 25-28 м/с.