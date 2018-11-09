С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Осужденная за попытку примкнуть к террористической группировке "Исламское государство*" экс-студентка МГУ Александра Иванова (Варвара Караулова) получает в колонии два высших образования, пишет статьи и книги, а недавно написала сценарий для литературного вечера, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.

В апреле Караулову этапировали в ИК №1 в Вологде, где ее посетила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По словам Москальковой, Караулова рассказывала, что хотела бы написать обращение ко всем женщинам, вступающим в переписку с экстремистами с предупреждением о том, как незаметно "попадаешь в зависимость".

Как сообщил РИА Новости адвокат Бадамшин, в настоящее время Караулова получает два высших образования: на третьем курсе она изучает право и на первом курсе менеджмент. Прошение о помиловании, за помощью в составлении которого Караулова обращалась к омбудсмену, так и не было составлено, сообщил адвокат.

"Два образования параллельно получает, работает. Редактор газеты у них там местной, уже третий выпуск. Всякие статьи, книги пишет. Литературный вечер у них 30 октября был. Целый сценарий она своему отряду написала, репетировала. Работает в закройном цехе", — сказал адвокат Бадамшин.

Адвокат также рассказал, что Караулова передает книги в тюремную библиотеку, которые ей присылают, и дает рекомендации заключенным, какие книги им следует почитать. По словам адвоката, заключенные этой колонии стали активнее посещать библиотеку.

Варвара Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ*. Будучи студенткой второго курса МГУ, Караулова втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ. В марте Верховный суд РФ подтвердил 4,5-летний срок заключения Карауловой.

* Запрещенная в России террористическая группировка.