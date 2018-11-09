Москалькова намерена поддержать прошение о помиловании Варвары Карауловой

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова собирается поддержать ходатайство о помиловании осужденной за попытку примкнуть к террористам бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой, если таковое поступит, сообщила омбудсмен РИА Новости.

Ранее адвокат осужденной сообщал РИА Новости, что его подзащитная обратилась к Москальковой с просьбой о помощи при обращении к президенту РФ за помилованием.

"Она (Караулова) сейчас поступила в высшее учебное заведение, и то взыскание, которое у нее было, давало ей не очень положительную характеристику, сейчас снято. И мне кажется, у нее сейчас повышаются шансы для решения этого вопроса. Я со своей стороны намерена поддержать ее ходатайство о помиловании", — заявила Москалькова агентству.

Омбудсмен добавила, что сейчас Караулова находится в исправительной колонии в Вологодской области. По словам Москальковой, осужденная раскаивается и по-другому относится к своим родителям и семейным ценностям.

"Если ей (Карауловой) раньше казалось, что именно безразличие родителей, каждый из которых отстраивает свою жизнь, делает неинтересным их контакт, то именно эта ситуация развернула ее сознание в совершенно другую сторону, и она понимает, как ценны отношения с мамой, с отцом, ее маленьким братом, с которым она переписывается", — отметила омбудсмен.

Москалькова призналась, что рада тому, что Караулова не попала "в сети группировки ИГИЛ*", и поддерживает связь осужденной со своей семьей: мать регулярно ездит к Варваре на свидания, а брат ведет с сестрой длительную переписку.

"Ее возвращение к нормальной жизни даст ей шанс начать новую страницу. И условно досрочное освобождение или помилование будет безусловным благом для всей семьи Карауловых", — заключила Москалькова.

Ранее адвокат осужденной Сергей Бадамшин сообщил, что Караулова будет заочно учиться в колонии, ей пришлют учебники и задания. Заключенная поступила в Московский финансово-промышленный университет "Синергия" на юридический факультет по уголовно-правовой специальности.

Варвара Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ*. Будучи студенткой второго курса МГУ, Караулова втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ. В марте Верховный суд РФ подтвердил 4,5-летний срок заключения Карауловой.

* Запрещенная в России террористическая группировка.