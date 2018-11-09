Канары на нарах: какие преступники получают VIP-статус в тюрьмах

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Красная икра, вареные крабы и поджаренный до золотистой корочки шашлык — меню экс-участника кущевской банды Вячеслава Цеповяза позавидовали бы многие. На этой неделе в интернете всплыли фотографии роскошной жизни преступника, осужденного по делу о массовом убийстве и отбывающего наказание в колонии строгого режима в Амурской области. По данным ФСИН, это снимки трехлетней давности. Сейчас к проверке подключились сразу несколько силовых ведомств. О тех, кто хорошо сидит, — в материале РИА Новости.

Красивая жизнь

Представители ФСИН России не отрицают, что снимки настоящие и прямо свидетельствуют о нарушениях правил внутреннего распорядка колонии.

"Обычно такие фотографии делаются, чтобы отправить их на волю и показать: человек ничего не боится. Он демонстрирует, что ему все дозволено, — объясняет РИА Новости зампредседателя московской Общественной наблюдательной комиссии Антон Цветков. — Однако надо понимать, что посылки с продуктами заключенному могут передавать родственники, а также он имеет право самостоятельно купить еду в магазине при колонии".

Впрочем, по словам адвоката экс-супруги Цеповяза Натальи Стришней, та несколько лет всячески поддерживала бывшего мужа, но шашлыков и крабов ему в колонию никогда не отправляла. Поэтому сравнением ассортимента товаров из магазина при ИК с теми продуктами, что запечатлены на фото, сейчас занимаются представители Амурской областной прокуратуры.

"Проблема еще и в том, что во всех местах лишения свободы запрещено пользоваться сотовыми телефонами, а их наличие говорит о прямом нарушении режима, — считает Цветков. — Чаще всего это происходит при участии или попустительстве сотрудников колонии".

К проверке подключился и Следственный комитет. В частности, руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил дать "жесткую правовую оценку действиям сотрудников колонии, которые стремятся облегчить условия отбывания наказания лицу, совершившему чудовищные преступления против личности".

Оказалось, что на широкую ногу Цеповяз живет в колонии уже не первый год. "Повторная проверка, проведенная в октябре, показала, что нарушения, связанные с предоставлением незаконных привилегий указанному лицу, продолжаются, — сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. — В связи с этим мы направили материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц исправительного учреждения по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Злоупотребление должностными полномочиями".

Наказание по ним предусматривает до десяти лет лишения свободы. Самого Цеповяза после поднявшейся в СМИ шумихи переместили из камеры в штрафной изолятор. Напомним, что его осудили по делу об убийстве 12 человек, совершенном в станице Кущевской восемь лет назад. В списке жертв — четверо детей.

"Комнаты отдыха"

В колониях и следственных изоляторах время от времени случаются эпизоды, связанные с нарушением режима содержания. Так, этим летом в колонии №29 Республики Коми осужденные за терроризм беспрепятственно проносили в исправительное учреждение баранину, ножи, "заточки", телефоны, сим-карты, литературу религиозного характера и другие запрещенные предметы. По результатам проверки начальника колонии, его зама, а также начальника отдела безопасности и начальника отряда привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

Осенью 2011-го во время плановой проверки волгоградской ИК-12 сотрудники региональной прокуратуры обнаружили так называемые ВИП-камеры, где на особых условиях содержались криминальные авторитеты. Там были диваны, телевизоры и бар с алкогольными напитками, а на стенах, кроме икон, висели портреты известных в соответствующих кругах представителей преступного мира: Васи Бриллианта, Япончика и других.

Откуда в колонии взялись "комнаты отдыха повышенной комфортности", никто из охранников внятно объяснить не смог. Кроме того, проверяющие обнаружили помещение, где незаконно хранилось холодное оружие и другие запрещенные предметы. В итоге из ИК уволили трех надзирателей, еще 12 сотрудников получили предупреждения о неполном служебном соответствии и строгие выговоры.

© Фото : предоставлено Прокуратурой Волгограской области Комнаты отдыха © Фото : предоставлено Прокуратурой Волгограской области Комнаты отдыха

Двумя месяцами ранее в центре скандала оказалось серпуховское СИЗО, где с размахом отметил день рождения заключенный, обвиняемый в разбое (ряд СМИ называли его криминальным авторитетом). Снимки праздничного стола, буквально ломящегося от красной икры, мясной нарезки и разных салатов, также быстро разошлись в интернете. Торжество за решеткой обернулось потерей должности для начальника СИЗО и двух его заместителей.

Маскарад по случаю дня рождения одного из арестованных в СИЗО-3 подмосковного Серпухова Маскарад по случаю дня рождения одного из арестованных в СИЗО-3 подмосковного Серпухова

Авторитетные привилегии

"Конечно, человек, имеющий деньги, или авторитет в преступной среде может создать себе более привилегированные условия в колонии, — объясняет Антон Цветков. — Этого добиваются двумя способами. Например, устраиваются на работу в библиотеку и пользуются бонусами. Либо — в нарушение всех инструкций — незаконно приобретают запрещенные предметы: через охранников или с помощью так называемой переброски через забор".

По словам Цветкова, в последние годы руководство ФСИН делает все возможное, чтобы искоренить сложившуюся систему нарушений. Однако низкие зарплаты привели к тому, что служащие колоний, особенно в регионах, привыкли пополнять карман за счет "улучшений" для заключенных.

"Мне кажется, все зависит от начальников исправительных учреждений. Если они не знают о нарушениях, то не имеют права занимать такие должности, — подводит итог правозащитник. — А если знают и всячески этому потворствуют, то их надо привлекать к уголовной ответственности".

Надо отметить, что подобные нарушения по большей части выявляются в следственных изоляторах, колониях-поселениях, а также в местах лишения свободы общего и строгого режимов. В тюрьмах особого режима ("Черный Дельфин", "Белый Лебедь", "Полярная Сова" и других), где преимущественно содержатся приговоренные к пожизненному заключению, за порядком следят намного строже.