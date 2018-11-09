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Происшествия

Канары на нарах: какие преступники получают VIP-статус в тюрьмах

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© Фото : mzk1.ruВячеслав Цеповяз в колонииВячеслав Цеповяз в колонии
© Фото : mzk1.ru

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Красная икра, вареные крабы и поджаренный до золотистой корочки шашлык — меню экс-участника кущевской банды Вячеслава Цеповяза позавидовали бы многие. На этой неделе в интернете всплыли фотографии роскошной жизни преступника, осужденного по делу о массовом убийстве и отбывающего наказание в колонии строгого режима в Амурской области. По данным ФСИН, это снимки трехлетней давности. Сейчас к проверке подключились сразу несколько силовых ведомств. О тех, кто хорошо сидит, — в материале РИА Новости.

Красивая жизнь

Представители ФСИН России не отрицают, что снимки настоящие и прямо свидетельствуют о нарушениях правил внутреннего распорядка колонии.

Тюремная камера
© Depositphotos / cunaplus
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"Обычно такие фотографии делаются, чтобы отправить их на волю и показать: человек ничего не боится. Он демонстрирует, что ему все дозволено, — объясняет РИА Новости зампредседателя московской Общественной наблюдательной комиссии Антон Цветков. — Однако надо понимать, что посылки с продуктами заключенному могут передавать родственники, а также он имеет право самостоятельно купить еду в магазине при колонии".

Впрочем, по словам адвоката экс-супруги Цеповяза Натальи Стришней, та несколько лет всячески поддерживала бывшего мужа, но шашлыков и крабов ему в колонию никогда не отправляла. Поэтому сравнением ассортимента товаров из магазина при ИК с теми продуктами, что запечатлены на фото, сейчас занимаются представители Амурской областной прокуратуры.

"Проблема еще и в том, что во всех местах лишения свободы запрещено пользоваться сотовыми телефонами, а их наличие говорит о прямом нарушении режима, — считает Цветков. — Чаще всего это происходит при участии или попустительстве сотрудников колонии".

К проверке подключился и Следственный комитет. В частности, руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил дать "жесткую правовую оценку действиям сотрудников колонии, которые стремятся облегчить условия отбывания наказания лицу, совершившему чудовищные преступления против личности".

© Фото : mzk1.ruВячеслав Цеповяз в колонии
© Фото : mzk1.ru
Вячеслав Цеповяз в колонии

Оказалось, что на широкую ногу Цеповяз живет в колонии уже не первый год. "Повторная проверка, проведенная в октябре, показала, что нарушения, связанные с предоставлением незаконных привилегий указанному лицу, продолжаются, — сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. — В связи с этим мы направили материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц исправительного учреждения по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Злоупотребление должностными полномочиями".

Наказание по ним предусматривает до десяти лет лишения свободы. Самого Цеповяза после поднявшейся в СМИ шумихи переместили из камеры в штрафной изолятор. Напомним, что его осудили по делу об убийстве 12 человек, совершенном в станице Кущевской восемь лет назад. В списке жертв — четверо детей.

"Комнаты отдыха"

Заключенные исправительной колонии общего режима №2 во Владимирской области в спальне
© РИА Новости / Максим Блинов
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В колониях и следственных изоляторах время от времени случаются эпизоды, связанные с нарушением режима содержания. Так, этим летом в колонии №29 Республики Коми осужденные за терроризм беспрепятственно проносили в исправительное учреждение баранину, ножи, "заточки", телефоны, сим-карты, литературу религиозного характера и другие запрещенные предметы. По результатам проверки начальника колонии, его зама, а также начальника отдела безопасности и начальника отряда привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

Осенью 2011-го во время плановой проверки волгоградской ИК-12 сотрудники региональной прокуратуры обнаружили так называемые ВИП-камеры, где на особых условиях содержались криминальные авторитеты. Там были диваны, телевизоры и бар с алкогольными напитками, а на стенах, кроме икон, висели портреты известных в соответствующих кругах представителей преступного мира: Васи Бриллианта, Япончика и других.

Откуда в колонии взялись "комнаты отдыха повышенной комфортности", никто из охранников внятно объяснить не смог. Кроме того, проверяющие обнаружили помещение, где незаконно хранилось холодное оружие и другие запрещенные предметы. В итоге из ИК уволили трех надзирателей, еще 12 сотрудников получили предупреждения о неполном служебном соответствии и строгие выговоры.

© Фото : предоставлено Прокуратурой Волгограской областиКомнаты отдыха
© Фото : предоставлено Прокуратурой Волгограской области
Комнаты отдыха

Двумя месяцами ранее в центре скандала оказалось серпуховское СИЗО, где с размахом отметил день рождения заключенный, обвиняемый в разбое (ряд СМИ называли его криминальным авторитетом). Снимки праздничного стола, буквально ломящегося от красной икры, мясной нарезки и разных салатов, также быстро разошлись в интернете. Торжество за решеткой обернулось потерей должности для начальника СИЗО и двух его заместителей.

Маскарад по случаю дня рождения одного из арестованных в СИЗО-3 подмосковного Серпухова
Маскарад по случаю дня рождения одного из арестованных в СИЗО-3 подмосковного Серпухова

Авторитетные привилегии

"Конечно, человек, имеющий деньги, или авторитет в преступной среде может создать себе более привилегированные условия в колонии, — объясняет Антон Цветков. — Этого добиваются двумя способами. Например, устраиваются на работу в библиотеку и пользуются бонусами. Либо — в нарушение всех инструкций — незаконно приобретают запрещенные предметы: через охранников или с помощью так называемой переброски через забор".

По словам Цветкова, в последние годы руководство ФСИН делает все возможное, чтобы искоренить сложившуюся систему нарушений. Однако низкие зарплаты привели к тому, что служащие колоний, особенно в регионах, привыкли пополнять карман за счет "улучшений" для заключенных.

На территории исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных Черный дельфин в городе Соль-Илецк
© РИА Новости / Илья Горбунов
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"Мне кажется, все зависит от начальников исправительных учреждений. Если они не знают о нарушениях, то не имеют права занимать такие должности, — подводит итог правозащитник. — А если знают и всячески этому потворствуют, то их надо привлекать к уголовной ответственности".

Надо отметить, что подобные нарушения по большей части выявляются в следственных изоляторах, колониях-поселениях, а также в местах лишения свободы общего и строгого режимов. В тюрьмах особого режима ("Черный Дельфин", "Белый Лебедь", "Полярная Сова" и других), где преимущественно содержатся приговоренные к пожизненному заключению, за порядком следят намного строже.

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