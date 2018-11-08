СК возбудил дело в отношении сотрудников колонии, где содержат Цеповяза

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о превышении полномочий в отношении сотрудников колонии, где отбывает наказание по делу о массовом убийстве в станице Кущевская Вячеслав Цеповяз, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"По результатам проведенной процессуальной проверки по фактам нарушений осужденным членом банды "Цапки" Вячеславом Цеповязом правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, в котором он отбывает наказание, возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц сотрудников исправительной колонии №3 УФСИН России по Амурской области. В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей "превышение должностных полномочий", — сказала она.

Ранее ряд СМИ опубликовал фотографии, на которых Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него еда не из тюремного меню, например, крабы, шашлык и красная икра.