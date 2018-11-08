В Саратове на 14 лет приговорили водителя, напавшего на сотрудника ДПС

САРАТОВ, 8 ноя — РИА Новости. Саратовский областной суд в четверг приговорил к 14 годам лишения свободы жителя города Хвалынска Анатолия Алемова, который ударил сотрудника ДПС ножом в шею, чтобы не допустить эвакуации своего автомобиля, сообщило региональное СУСК.

Ранее СК РФ в Telegram-канале сообщил, что ранее судимый за убийство 63-летний пьяный водитель в Саратовской области задержан после нападения на сотрудника ДПС. По данным СУСК по области, 3 апреля на одной из улиц Хвалынска автомобиль с пьяным водителем за рулем остановили сотрудники ДПС, но во время оформления административного материала и погрузки автомобиля на эвакуатор водитель напал с ножом на 34-летнего инспектора ГИБДД. Подозреваемый арестован.

"Несмотря на непризнание Алемовым своей вины, суд счел собранную следственным органом доказательственную базу достаточной для признания его виновным… Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком на один год", — говорится в сообщении.

Суд признал Алемова виновным по статье УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Как уточнила прокуратура области, 3 апреля в Хвалынске житель города Балаково, увидев пьяного водителя за рулем автомобиля Daewoo Nexia, преградил ему своей машиной путь и вызвал сотрудников ДПС, которые уже отстранили его от управления и задержали автомобиль, после чего подсудимый со спины нанес ничего не подозревавшему инспектору ГИБДД два удара ножом в голову и шею.

В прокуратуре добавили, что суд по ходатайству гособвинителя направил в адрес главка МВД по региону частное постановление с просьбой рассмотреть вопрос о поощрении жителя Балаково за задержание нарушителя.