В Саратове на 14 лет приговорили водителя, напавшего на сотрудника ДПС

САРАТОВ, 8 ноя — РИА Новости. Саратовский областной суд в четверг приговорил к 14 годам лишения свободы жителя города Хвалынска Анатолия Алемова, который ударил сотрудника ДПС ножом в шею, чтобы не допустить эвакуации своего автомобиля, сообщило региональное СУСК.
"Несмотря на непризнание Алемовым своей вины, суд счел собранную следственным органом доказательственную базу достаточной для признания его виновным… Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком на один год", — говорится в сообщении.
Суд признал Алемова виновным по статье УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
В прокуратуре добавили, что суд по ходатайству гособвинителя направил в адрес главка МВД по региону частное постановление с просьбой рассмотреть вопрос о поощрении жителя Балаково за задержание нарушителя.