В Саратове начали проверку по факту отравления 20 человек в суши-баре

САРАТОВ, 8 ноя — РИА Новости. Следствие начало проверку по факту отравления 20 человек после употребления суши и роллов в саратовском кафе, сообщило в четверг региональное управление СК РФ.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что девять человек, включая одного подростка, заболели острой кишечной инфекцией после употребления суши и роллов в предприятии общественного питания ООО "Аллегория" — Автосуши "Саюри". Однако представитель ведомства уточнила в четверг, что число заболевших выросло до 20 человек. Работа кафе временно приостановлена.

"По предварительным данным, всего в период с 29 октября по 1 ноября 2018 года за медицинской помощью обратилось 20 человек, которые приобретали различные блюда в суши-баре Заводского района Саратова. По факту сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, следователями проводится комплекс проверочных мероприятий", — говорится в сообщении.

По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, добавили в СК.