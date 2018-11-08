СК проверит сообщение о жестоком обращении с детьми в детсаду Саратова

САРАТОВ, 8 ноя — РИА Новости. Следователи проверят доводы сообщения о жестоком обращении с воспитанниками детского сада №220 Саратова, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Надежда Волошина.

Ранее в прокуратуре области сообщили, что ведомство начало в четверг проверку заявления матери воспитанника ясельной группы детсада №220 Саратова о жестоком обращении воспитателя с детьми. Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что в заявлении женщина указала, что сотрудница детского сада распускала руки и оказывала моральное давление на детей, но все эти доводы предстоит проверить. В мэрии Саратова сообщили РИА Новости, что воспитатель, на которую пожаловались родители, отстранена от работы, хотя прежде претензий к ее работе никогда не было, а старший воспитатель уволена.

"Обращение принято. В кратчайший срок доводы проверим", — сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что решение о проведении процессуальной проверки будет приниматься после опроса автора обращения, поступившего в четверг в региональное СУСК.