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Происшествия

Суд продлил арест экс-чиновнику Шестуну на три месяца

(обновлено: 19:44 08.11.2018)
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© АГН "Москва" / Антон Кардашов Глава Серпуховского муниципального района Московской области Александр Шестун в Басманном суде Москвы. Архивное фотоГлава Серпуховского муниципального района Московской области Александр Шестун в Басманном суде Москвы. Архивное фото
© АГН "Москва" / Антон Кардашов

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок ареста бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Михаил Федотов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Глава СПЧ ознакомился с видео из СИЗО, где якобы напали на Шестуна
"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Шестуна до 13 февраля 2019 года", — сказала судья Елена Ленская.

СК РФ ранее возбудил дело в отношении Шестуна по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, Шестун в 2008–2014 годах необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. Ущерб бюджету, как считает следствие, составил 62,8 миллиона рублей.

Шестун вину не признает и считает, что его уголовное преследование связано с выборами и его намерением переизбраться главой района. А проданные участки, по его словам, используются по назначению — на них стоят три больших торговых центра и другие объекты, используемые жителями. Он также назвал фамилии высокопоставленных чиновников, которые, по его утверждению, причастны к его уголовному преследованию. По предъявленным обвинениям ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Перед началом процесса, когда Шестуна конвойные заводили в зал, собравшиеся в коридоре его родственники и сторонники начали скандировать "Свободу!", за что их выгнали из здания суда, на некоторых даже были составлены протоколы об административном правонарушении.

Следователь СК РФ Роман Видюков обосновал необходимость продления ареста Шестуну тем, что тот, будучи чиновником, "незаконно участвовал в деятельности ряда коммерческих организаций" и совместно с другими лицами "незаконно завладел правом собственности на четыре земельных участка", чем причинил ущерб Серпуховскому району Московской области в размере более 62 миллионов рублей, а затем фигуранты дела, по словам следователя, "легализовали данное имущество, продав его за 160 миллионов рублей".

"У следствия есть достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, Шестун может скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью, склонить свидетелей к даче ложных показаний и скрыть следы совершенного преступления", — сказал следователь Видюков.

Кроме того, сообщил следователь, уже после ареста в Арбитражный суд Московской области поступили исковые заявления об отмене сделки в 2010 году, которые "обвиняемый Шестун подписал как глава Серпуховского района", что, по мнению следствия, было сделано незаконно и "с целью сокрытия совершенного преступления". Все это, по мнению следователя, обосновывает необходимость продления срока ареста.

Коридор в учреждении службы исполнения наказаний. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Голодающего в СИЗО главу Серпуховского района Шестуна госпитализировали
Адвокат Шестуна Андрей Гривцов просил изменить меру пресечения его подзащитному на домашний арест. Он отметил, что в отношении экс-чиновника в 2010 году уже было возбуждено дело по тем же обстоятельствам, но обвинялся Шестун во взяточничестве — тем не менее, дело было прекращено.

В арбитраж Шестун, по словам Гривцова, обратился, напротив, для установления истины.

Шестун в четверг пожаловался суду на плохие условия содержания в СИЗО "Лефортово", напомнив о совершенном на него нападении со стороны сокамерника. "Он на меня прыгнул с ложкой", — сказал он.

Непригодными условия содержания в СИЗО Шестуна признал и член Совета по правам человека Андрей Бабушкин, отметил Гривцов, приобщив соответствующий документ.

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