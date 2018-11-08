В Саратове взяли под контроль ситуацию в детсаду после жалоб на жестокость

САРАТОВ, 8 ноя — РИА Новости. Министерство образования Саратовской области взяло под контроль ситуацию в детском саду №220 Саратова, где родители воспитанников пожаловались на жестокое обращение с детьми, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"В связи с жалобой родителей детей, посещающих детский сад №220 Саратова, по согласованию с министерством образования области в учреждении ведутся проверочные мероприятия. Ситуация находится на контроле министерства образования области", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, сотрудники отдела образования Заводского района Саратова в четверг оперативно провели встречу с родителями и коллективом детского сада. "В дальнейшем будет организована встреча родителей с коллективом учреждения для разрешения всех вопросов", — отметила представитель министерства.