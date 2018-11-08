В Ивановской области собака искусала семилетнего ребенка

ВОРОНЕЖ, 8 ноя — РИА Новости. Семилетний мальчик попал в больницу в Ивановской области с переломом предплечья и укусами, после того как на него напал сбежавший из частного дома пес, сообщает в четверг управление МВД по региону.
"Со слов фельдшера предварительный диагноз: открытый оскольчатый проникающий перелом обеих костей левого предплечья, множественные укусы. Мальчик был госпитализирован в областной центр", — говорится в сообщении.
Полицейские опросили очевидцев происшествия и хозяина собаки. "По его словам, двухгодовалый пес породы акита-ину (американский) гулял в огороде около дома, сделал подкоп под забором и выбежал на улицу", — информирует полиция.
Проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.