В Ивановской области собака искусала семилетнего ребенка

ВОРОНЕЖ, 8 ноя — РИА Новости. Семилетний мальчик попал в больницу в Ивановской области с переломом предплечья и укусами, после того как на него напал сбежавший из частного дома пес, сообщает в четверг управление МВД по региону.

В отдел полиции поселка городского типа Лежнево поступила от фельдшера местной больницы информация о том, что к ним доставлен семилетний мальчик, на которого напала собака.

"Со слов фельдшера предварительный диагноз: открытый оскольчатый проникающий перелом обеих костей левого предплечья, множественные укусы. Мальчик был госпитализирован в областной центр", — говорится в сообщении.

Полицейские опросили очевидцев происшествия и хозяина собаки. "По его словам, двухгодовалый пес породы акита-ину (американский) гулял в огороде около дома, сделал подкоп под забором и выбежал на улицу", — информирует полиция.

Проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.