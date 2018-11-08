В Волгограде сотрудника железной дороги заподозрили в получении взятки

ВОЛГОГРАД, 8 ноя – РИА Новости. Главный инженер Сарептской дистанции Приволжской РЖД подозревается в получении взятки от директора стройфирмы, которая занималась реконструкцией участка железной дороги под Волгоградом, за непроведение проверок, сообщает в четверг Южное следственное управление на транспорте СК РФ.

По версии следствия, с 20 апреля по 13 августа 2018 года главный инженер Сарептской дистанции Приволжской дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" "получил от директора коммерческой организации, осуществлявшей деятельность по строительству, реконструкции объекта "Комплексная реконструкция участка М. Горький – Котельниково Приволжской железной дороги", взятку в значительном размере".

Как говорится в сообщении, общая сумма взятки составила 42 тысячи рублей.

Деньги, по данным следствия, главному инженеру заплатили за выдачу предупреждений о приближении поездов, которые нужны для строительства железнодорожного участка, а также за то, чтобы специалист "закрыл глаза" на допущенные в ходе работ нарушения.