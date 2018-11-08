В Волгограде сотрудника железной дороги заподозрили в получении взятки

ВОЛГОГРАД, 8 ноя – РИА Новости. Главный инженер Сарептской дистанции Приволжской РЖД подозревается в получении взятки от директора стройфирмы, которая занималась реконструкцией участка железной дороги под Волгоградом, за непроведение проверок, сообщает в четверг Южное следственное управление на транспорте СК РФ.
Как говорится в сообщении, общая сумма взятки составила 42 тысячи рублей.
Деньги, по данным следствия, главному инженеру заплатили за выдачу предупреждений о приближении поездов, которые нужны для строительства железнодорожного участка, а также за то, чтобы специалист "закрыл глаза" на допущенные в ходе работ нарушения.