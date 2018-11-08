МАК сформировал комиссию по расследованию посадки Ан-2 под Архангельском

Самолет Ан-2, совершивший вынужденную посадку в лесу в 50 километрах от Архангельска. 8 ноября 2018

Самолет Ан-2, совершивший вынужденную посадку в лесу в 50 километрах от Архангельска. 8 ноября 2018

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию экстренной посадки самолета Ан-2 в лесу под Архангельском, сообщает комитет.

В четверг Ан-2, летевший по маршруту Архангельск — Мезень, совершил вынужденную посадку в лесополосе в 50 километрах от Архангельска. На борту находились 11 пассажиров (по данным МЧС — 12), в том числе ребёнок и инвалид-колясочник, и два члена экипажа. В результате происшествия пострадали три человека.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.