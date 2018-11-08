САРАТОВ, 8 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Руководство детского сада №220 Саратова отстранило от работы воспитателя, которого родители воспитанников заподозрили в жестоком обращении с детьми, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы администрации города Татьяна Плющева.
"Установить факт жесткого обращения с воспитанниками дошкольного учреждения по аудиозаписи не удалось. К сожалению, выстроить полную картину на основании услышанных замечаний и требований преподавателя не предоставляется возможным. Несмотря на это руководитель дошкольного учреждения сообщил родителям об отстранении воспитателя от работы в группе", — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что ранее за время работы этого педагога в детском саду жалоб со стороны родителей никогда не поступало.