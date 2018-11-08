В Саратове воспитателя отстранили от работы после жалоб на жестокость

САРАТОВ, 8 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Руководство детского сада №220 Саратова отстранило от работы воспитателя, которого родители воспитанников заподозрили в жестоком обращении с детьми, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы администрации города Татьяна Плющева.

Ранее в прокуратуре области сообщили, что ведомство начало в четверг проверку заявления матери воспитанника ясельной группы детсада №220 Саратова о жестоком обращении воспитателя с детьми. Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что в заявлении женщина указала, что сотрудница детского сада распускала руки и оказывала моральное давление на детей, но все эти доводы предстоит проверить.

"Установить факт жесткого обращения с воспитанниками дошкольного учреждения по аудиозаписи не удалось. К сожалению, выстроить полную картину на основании услышанных замечаний и требований преподавателя не предоставляется возможным. Несмотря на это руководитель дошкольного учреждения сообщил родителям об отстранении воспитателя от работы в группе", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что ранее за время работы этого педагога в детском саду жалоб со стороны родителей никогда не поступало.