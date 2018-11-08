В Саратове проверяют сообщение о жестоком обращении воспитателя с детьми

САРАТОВ, 8 ноя — РИА Новости. Прокуратура Саратовской области в четверг начала проверку заявления матери воспитанника детского сада №220 Саратова о жестоком обращении воспитателя с детьми, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.

По словам собеседницы агентства, мама ребенка ясельной группы детсада №220 обратилась с заявлениями в прокуратуру региона и следственные органы, в которых сообщила о жестоком обращении воспитателя с детьми.

"По поручению прокурора области Сергея Филипенко силами аппарата прокуратуры области организована проверка по поступившему заявлению жительницы Заводского района Саратова. В ходе проверки будут рассмотрены все доводы обращения, дана оценка действиям должностных лиц учреждения по вопросу соблюдения требований законодательства в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних", — сказала собеседница агентства.

Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что в заявлении женщина указала, что сотрудница детского сада распускала руки и оказывала моральное давление на детей. "Но это все будет проверяться", — подчеркнул он, отметив, что заявительница не уточнила число детей, которые могли пострадать.