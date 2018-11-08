В "Транснефти" прокомментировали жесткую посадку Ми-8

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Плохая погода вынудила пилота совершившего жесткую посадку в Тверской области вертолета Ми-8 изменить запланированный маршрут, при возвращении к месту вылета и случилось чрезвычайное происшествие, сообщили журналистам в пресс-службе компании "Транснефть", трубопровод которой патрулировало воздушное судно.

"В связи с поступившей информацией о неблагоприятных погодных условиях (сильном тумане) при подлете к НПС-3 пилотами вертолета было принято решение о прекращении патрулирования трассы. При возвращении на НПС "Андреаполь" произошла жесткая посадка вертолета", — говорится в сообщении.

На борту вертолета находился экипаж (три человека) и сотрудник "Транснефть – Балтика". Все они получили травмы различной тяжести. Работник "Транснефти" доставлен в больницу с подозрением на закрытый перелом руки. В настоящее время начато расследование причины авиакатастрофы, отмечается в сообщении.

В четверг в Жарковском районе Тверской области вертолет Ми-8 авиакомпании "Баркол" совершил жесткую посадку. Вертолет осуществлял вдольтрассовое патрулирование участка магистрального трубопровода "Транснефть – Балтика". К патрулированию предполагался участок от нефтеперекачивающей станции (НПС) "Андреаполь" до НПС-3 (Смоленск) и далее до линейной производственно-диспетчерской станции "Унеча" (Брянск). Облет трассы трубопровода проводился в соответствии с условиями договора по авиационному обслуживанию, заключенного между "Транснефть – Балтика" и авиакомпанией "Баркол" по результатам проведенных открытых торгов в мае 2018 года, подчеркивается в материале.