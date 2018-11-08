В "Транснефти" прокомментировали жесткую посадку Ми-8

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Плохая погода вынудила пилота совершившего жесткую посадку в Тверской области вертолета Ми-8 изменить запланированный маршрут, при возвращении к месту вылета и случилось чрезвычайное происшествие, сообщили журналистам в пресс-службе компании "Транснефть", трубопровод которой патрулировало воздушное судно.
"В связи с поступившей информацией о неблагоприятных погодных условиях (сильном тумане) при подлете к НПС-3 пилотами вертолета было принято решение о прекращении патрулирования трассы. При возвращении на НПС "Андреаполь" произошла жесткая посадка вертолета", — говорится в сообщении.
На борту вертолета находился экипаж (три человека) и сотрудник "Транснефть – Балтика". Все они получили травмы различной тяжести. Работник "Транснефти" доставлен в больницу с подозрением на закрытый перелом руки. В настоящее время начато расследование причины авиакатастрофы, отмечается в сообщении.