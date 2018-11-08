Жительница Татарстана, выбросившая дочь из окна, получила 11 лет колонии

КАЗАНЬ, 8 ноя — РИА Новости. Суд в Татарстане признал местную жительницу, выбросившую трехмесячную дочь из окна второго этажа, виновной в покушении на убийство и отправил в колонию на 11 лет, сообщает управление СК по республике.

"Местная жительница 23-летняя Ангелина Кобзева признана виновной в покушении на убийство малолетнего… Приговором суда Кобзевой назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что 30 июля в Чистополе Кобзева с сожителем, десятилетним сыном и трехмесячной дочерью пришли в гости к знакомым. После употребления спиртного хозяева ушли спать, а Кобзева стала ругаться с сожителем.

"В ходе конфликта женщина заявила, что дочь не нужна ни сожителю, ни ей, взяла девочку за ноги и выбросила из окна второго этажа. Однако в следующий момент подозреваемая бросилась на улицу к ребенку, а старший сын разбудил соседей, которые вызвали на место медиков", — уточняет ведомство.

В результате удара головой о бетонную поверхность девочка получила тяжелые травмы и была госпитализирована в детскую республиканскую клиническую больницу.