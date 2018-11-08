Число пострадавших при посадке Ан-2 под Архангельском возросло до трех

Самолет Ан-2, совершивший вынужденную посадку в лесу в 50 километрах от Архангельска. 8 ноября 2018

Самолет Ан-2, совершивший вынужденную посадку в лесу в 50 километрах от Архангельска. 8 ноября 2018

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Число пострадавших при экстренной посадке самолета Ан-2 в лесу под Архангельском увеличилось до трех человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Ранее сообщалось о двух пострадавших в результате инцидента с самолетом. У одного из пассажиров при осмотре врачами был диагностирован перелом плеча. Позднее в Первую городскую больницу имени Е.Е. Волосевич доставили одного из членов спасательной бригады с диагнозом острый инфаркт.

"Также незначительную травму — ссадину на лбу — получила женщина 62 лет. Госпитализация ей не требуется", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавший при ЧП с самолетом мужчина 1967 года рождения госпитализирован в областную клиническую больницу Архангельска.

Как уточнили РИА Новости в МЧС РФ, всего на борту воздушного судна находилось 12 пассажиров, в том числе семимесячный ребёнок, и два члена экипажа.

"Все эвакуированные пассажиры находятся в аэропорту "Архангельск", их дальнейшее размещение и порядок предоставления горячего питания будут определены в ближайшее время", — сообщил собеседник агентства, добавив, что к приёму людей готовится пункт временного размещения.

В четверг самолет Ан-2, летевший по маршруту Архангельск-Мезень, совершил вынужденную посадку в лесополосе в 50 километрах под Архангельском. На борту было 11 пассажиров (по данным МЧС — 12), в том числе ребёнок и инвалид-колясочник, и два члена экипажа.

Пассажиры и члены экипажа в результате спасательной операции были доставлены в Архангельск на двух вертолетах. Сейчас решаются вопросы временного расселения людей, в том числе у родственников и знакомых.