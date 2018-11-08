Эвакуировавшего людей с Ан-2 под Архангельском спасателя госпитализировали

МУРМАНСК, 8 ноя – РИА Новости. Один из членов спасательной бригады, участвовавший в эвакуации людей из совершившего экстренную посадку самолета Ан-2 в лесу под Архангельском, госпитализирован с острым инфарктом, уточнили в пресс-службе администрации Архангельской области.

Ранее сообщалось о том, что с подозрением на инфаркт госпитализирован один из летчиков аварийного самолета.

По уточнённой информации, один из членов спасательной бригады с диагнозом острый инфаркт доставлен в первую городскую больницу имени Е.Е. Волосевич для оказания необходимой помощи.

Ранее у одного из пассажиров при осмотре бригадой скорой помощи был диагностирован перелом плеча. Он был доставлен в областную клиническую больницу.

Ранее в правительстве и МЧС отмечали, что у остальных пассажиров тяжёлых травм и жалоб нет, летевшего этим бортом ребёнка вместе с мамой направили для наблюдения в областную детскую больницу.

В четверг самолет Ан-2, летевший по маршруту Архангельск-Мезень, совершил вынужденную посадку в лесополосе в 50 километрах под Архангельском. На борту было 11 пассажиров (по данным МЧС – 12), в том числе ребёнок и инвалид-колясочник, и два члена экипажа.

Пассажиры и члены экипажа в результате спасательной операции были доставлены в Архангельск на двух вертолётах. Сейчас решаются вопросы временного расселения людей, в том числе у родственников и знакомых.

В пятницу полёты по маршруту Архангельск-Мезень из аэропорта Васьково будут продолжены в штатном порядке, добавили в пресс-службе.