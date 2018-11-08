У подозреваемого в двойном убийстве в Москве нашли одежду потерпевших

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Следователи проводят обыски в квартире подозреваемого в убийстве женщины и подростка на севере Москвы, обнаружена одежда потерпевших, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее СК сообщал, что вечером 7 ноября в квартире жилого дома на улице Софьи Ковалевской обнаружены тела женщины 1983 года рождения и ее сына 2006 года рождения с признаками насильственной смерти. Было возбуждено дело об убийстве двух и более лиц. По данным полиции по подозрению в преступлении задержан ранее судимый за совершение тяжких преступлений уроженец Москвы.

"В настоящее время задержан мужчина, 1988 года рождения, причастный к жестокому убийству женщины и ребенка. В его квартире проводятся обыски, где обнаружена одежда потерпевших", — сказала Иванова.

Она уточнила, что в ближайшее время он будет доставлен в следственные органы, где с ним будут проводится следственные действия.