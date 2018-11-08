В Оренбурге потушили пожар в детском центре

УФА, 8 ноя — РИА Новости. Пожар на чердаке в здании детского оздоровительного центра "Город детства" в Оренбурге, откуда были эвакуированы порядка 200 человек, полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС Оренбургской области.

Ранее МЧС региона сообщало о пожаре в зоне отдыха "Дубки" на площади более 300 квадратных метров. Было эвакуировано 169 детей из лагеря и 30 человек обслуживающего персонала.

"В 17.45 по местному времени пожар полностью ликвидирован. Дознаватели выясняют причину возгорания. Никто при пожаре не пострадал", — сообщили в ведомстве. На тушении пожара работали 31 человек и 12 единиц техники.