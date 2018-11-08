Мединский призвал не вмешиваться в разбирательство по делу "Седьмой студии"

ГОРКИ, 8 ноя — РИА Новости. Суд должен иметь возможность спокойно и объективно разобраться в деле "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, считает глава Минкультуры РФ Владимир Мединский.
"Потому что, что бы мы сейчас ни говорили — активно в поддержку обвиняемых или наоборот, в осуждение их, (это) будет рассматриваться только под одним углом — как оказание давления на суд. Тем более в момент, когда идут судебные заседания, никакой доброй службы это никому не составит", — сказал министр.
"Поэтому я могу лишь повторить то, что говорил всегда: Серебренников — яркий режиссер, его театр был во многом инновационным и очень интересно устроенным, хотя у него были свои как сторонники, так и противники", — продолжил глава Минкультуры.
"А что касается тех финансовых претензий, которые предъявляют Серебренникову следственные органы, давайте дадим возможность суду объективно, без давления, без истерики спокойно разобраться. Чем спокойней и взвешенней будет это разбирательство, тем, я уверен, лучше для каждого из участников этого процесса", — заключил Мединский.
По версии следствия, Серебренников, экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили указанную сумму из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах некоммерческой организации "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". Малобродский находится под подпиской о невыезде, остальные подсудимые — под домашним арестом.
Все фигуранты, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, вину не признают. Дело в отношении Масляевой выделено в отдельное судебное производство. Она заключила досудебное соглашение со следствием и дала показания против бывших коллег.