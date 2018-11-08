Мединский призвал не вмешиваться в разбирательство по делу "Седьмой студии"

ГОРКИ, 8 ноя — РИА Новости. Суд должен иметь возможность спокойно и объективно разобраться в деле "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, считает глава Минкультуры РФ Владимир Мединский.

На просьбу журналистов прокомментировать позицию его ведомства по начавшемуся судебному процессу по делу "Седьмой студии", глава Минкультуры подчеркнул, что за все это время он пытался "не давать никаких характеристик людям, которые оказались в очень непростом положении".

"Потому что, что бы мы сейчас ни говорили — активно в поддержку обвиняемых или наоборот, в осуждение их, (это) будет рассматриваться только под одним углом — как оказание давления на суд. Тем более в момент, когда идут судебные заседания, никакой доброй службы это никому не составит", — сказал министр.

"Поэтому я могу лишь повторить то, что говорил всегда: Серебренников — яркий режиссер, его театр был во многом инновационным и очень интересно устроенным, хотя у него были свои как сторонники, так и противники", — продолжил глава Минкультуры.

"А что касается тех финансовых претензий, которые предъявляют Серебренникову следственные органы, давайте дадим возможность суду объективно, без давления, без истерики спокойно разобраться. Чем спокойней и взвешенней будет это разбирательство, тем, я уверен, лучше для каждого из участников этого процесса", — заключил Мединский.

Мещанский суд Москвы в среду признал режиссера Кирилла Серебренникова и трех других фигурантов ответчиками по гражданскому иску Министерства культуры на 133,9 миллиона рублей.

По версии следствия, Серебренников, экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили указанную сумму из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах некоммерческой организации "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". Малобродский находится под подпиской о невыезде, остальные подсудимые — под домашним арестом.

Все фигуранты, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, вину не признают. Дело в отношении Масляевой выделено в отдельное судебное производство. Она заключила досудебное соглашение со следствием и дала показания против бывших коллег.