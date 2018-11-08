Летчика севшего под Архангельском Ан-2 госпитализировали

МУРМАНСК, 8 ноя – РИА Новости. Летчик совершившего экстренную посадку самолета Ан-2 в лесу под Архангельском госпитализирован с подозрением на инфаркт, сообщили в пресс-службе администрации Архангельской области.

"По уточненной информации, один из летчиков с подозрением на инфаркт доставлен в Первую городскую больницу имени Е.Е. Волосевич для оказания необходимой помощи", — говорится в сообщении.

Таким образом, число пострадавших в результате инцидента увеличилось до двух человек — у одного из пассажиров при осмотре бригадой скорой помощи был диагностирован перелом плеча. Он был доставлен в областную клиническую больницу.

Ранее в правительстве и МЧС отмечали, что у остальных пассажиров тяжелых травм и жалоб нет, летевшего этим бортом ребенка вместе с мамой направили для наблюдения в областную детскую больницу.

В четверг самолет Ан-2, летевший по маршруту Архангельск-Мезень, совершил вынужденную посадку в лесополосе в 50 километрах под Архангельском. На борту было 11 пассажиров (по данным МЧС – 12), в том числе ребёнок и инвалид-колясочник, и два члена экипажа.

Пассажиры и члены экипажа в результате спасательной операции были доставлены в Архангельск на двух вертолетах. Сейчас решаются вопросы временного расселения людей, в том числе у родственников и знакомых.

В пятницу полеты по маршруту Архангельск-Мезень из аэропорта Васьково будут продолжены в штатном порядке, добавили в пресс-службе.