Летчика севшего под Архангельском Ан-2 госпитализировали

МУРМАНСК, 8 ноя – РИА Новости. Летчик совершившего экстренную посадку самолета Ан-2 в лесу под Архангельском госпитализирован с подозрением на инфаркт, сообщили в пресс-службе администрации Архангельской области.
Таким образом, число пострадавших в результате инцидента увеличилось до двух человек — у одного из пассажиров при осмотре бригадой скорой помощи был диагностирован перелом плеча. Он был доставлен в областную клиническую больницу.
Ранее в правительстве и МЧС отмечали, что у остальных пассажиров тяжелых травм и жалоб нет, летевшего этим бортом ребенка вместе с мамой направили для наблюдения в областную детскую больницу.
Пассажиры и члены экипажа в результате спасательной операции были доставлены в Архангельск на двух вертолетах. Сейчас решаются вопросы временного расселения людей, в том числе у родственников и знакомых.
В пятницу полеты по маршруту Архангельск-Мезень из аэропорта Васьково будут продолжены в штатном порядке, добавили в пресс-службе.