В Кронштадте из форта украли части старинных пушек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. Прокуратура Кронштадтского района Санкт-Петербурга организовала проверку по информации СМИ о том, что неизвестные вывезли с территории форта в Кронштадте старинные пушки, сообщает в четверг городское надзорное ведомство.

"Этот форт является объектом культурного наследия федерального значения "Батарея северная №6", расположен в Кронштадте в Финском заливе в северном фарватере… Установлено, что отсутствуют части стволов орудий на декоративной ограде. Они служили опорами для секций ограды. Помимо этого обнаружены следы их грубого демонтажа и изъятия с места их установки", — говорится в сообщении.

Как отмечает прокуратура, на момент проверки физическая охрана форта как объекта культурного наследия "фактически не осуществлялась", и круглосуточный пост охраны организован только сейчас. Также ведомство установило, что в отношении форта нет действующих распоряжений профильного городского комитета, утверждающих перечень предметов охраны этого исторического сооружения.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране объектов культурного наследия правообладателем объекта, а также выяснит, кем и на основании чего исполняются обязанности по его содержанию и использованию.

Также прокуратура установит, имеются ли обращения в полицию по поводу исчезновения старинных пушек, и оценит, насколько всесторонней оказалась соответствующая процессуальная проверка, информирует надзорное ведомство Петербурга.