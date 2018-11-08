Прокурор попросил суд назначить 13 лет колонии экс-главе района Дагестана

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя – РИА Новости. Государственный обвинитель попросил Северо-Кавказский окружной военный суд назначить 13 лет колонии строгого режима бывшему главе Кизлярского района Дагестана Андрею Виноградову, обвиняемому в ряде тяжких и особо тяжких преступлений, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Алена Катькало.
"Гособвинитель попросил суд назначить Виноградову окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сказала Катькало. Она добавила, что прения продолжатся 12 ноября.
Как сообщал СК РФ, дело было возбуждено после убийства в 2010 году замначальника центра по противодействию экстремизму при МВД по Дагестану и покушения на замглавы администрации Кизляра. Последний дал показания против Виноградова, утверждая, что покушение произошло после его стычки с Виноградовым на митинге в Кизляре. По версии следствия, Виноградов за 100 тысяч долларов заказал его убийство, а для исполнения преступления обратился к диверсионно-террористической группе.