Прокурор попросил суд назначить 13 лет колонии экс-главе района Дагестана

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя – РИА Новости. Государственный обвинитель попросил Северо-Кавказский окружной военный суд назначить 13 лет колонии строгого режима бывшему главе Кизлярского района Дагестана Андрею Виноградову, обвиняемому в ряде тяжких и особо тяжких преступлений, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Алена Катькало.

Суд приступил к слушанию дела в начале февраля текущего года. Тогда Виноградов заявил, что не признает своей вины ни по одной из инкриминируемых ему статей. Во вторник, 6 ноября, суд завершил судебное следствие по делу и перешел к прениям сторон.

"Гособвинитель попросил суд назначить Виноградову окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сказала Катькало. Она добавила, что прения продолжатся 12 ноября.

По данным суда, Виноградову инкриминируются посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, финансирование терроризма, а также пособничество в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и пособничество в покушении на убийство. Предположительно, данные преступления он совершил в период с января 2004 года по август 2010 года.

Как сообщал СК РФ, дело было возбуждено после убийства в 2010 году замначальника центра по противодействию экстремизму при МВД по Дагестану и покушения на замглавы администрации Кизляра. Последний дал показания против Виноградова, утверждая, что покушение произошло после его стычки с Виноградовым на митинге в Кизляре. По версии следствия, Виноградов за 100 тысяч долларов заказал его убийство, а для исполнения преступления обратился к диверсионно-террористической группе.