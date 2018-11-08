В МЧС уточнили, что не проводили эвакуацию при пожаре в Оренбурге

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. МЧС России уточнило, что при пожаре в детском оздоровительно-образовательном центре в Оренбурге эвакуация не проводилась, дети находились в других корпусах.

Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила об эвакуации 169 детей и 25 человек обслуживающего персонала из детского оздоровительно-образовательного центра "Город детства" в Оренбурге после пожара в чердачном помещении на площади 312 квадратных метров.

"Во время возникновения пожара в оренбургском детском оздоровительном центре людей в данном здании не было, эвакуация не производилась", — уточнили РИА Новости в министерстве, добавив, что все дети и обслуживающий персонал находились в других зданиях, угрозы им не было.

По данным МЧС, благодаря оперативному прибытию пожарно-спасательных подразделений в 14.40 мск возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет.

К тушению пожара были привлечены 27 человек и 10 единиц техники.